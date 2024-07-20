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Сегодня, 12:36

Масалитин считает, что ЦСКА набрал слишком много легионеров

Руслан Минаев
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что в составе армейцев играют слишком много легионеров.

«В ЦСКА набрали новичков — и кто будет сидеть на лавке? Келлвен или Гайич? Мендес будет сидеть? Будет, потому что Жемалетдинова купили — и куда его девать? Сейчас еще Давила вернется. Ладно, были бы легионеры лидерами, выше остальных на полголовы и помогали клубу. А так — зачем они нужны? Это действительно пассажиры», — цитирует Масалитина «Газета.ru».

В 1-м туре РПЛ сезона-2024/25 ЦСКА сыграет в гостях с «Ростовом» 20 июля.

Источник: Газета.ru
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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