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Сегодня, 13:21

Сычев хочет возобновить проведение Кубка Содружества

Руслан Минаев
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Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал предсезонный турнир Кубок Содружества, в котором принимали участие клубы из СНГ и Балтии.

«Нашей стране нужно как можно больше манежей. Тогда будет больше вовлеченности в футбол. Я помню свои впечатления от Кубка содружества. Классный, шикарный турнир. На нем можно было и молодежь обкатать, и посмотреть перспективных игроков. И результат особо не довлел. Я играл на кубке Содружества в удовольствие», — цитирует Сычева «РБ Спорт».

Кубок Содружества проводился с 1993 года — до 2012-го в нем принимали участие клубы, с 2012-го до 2016-го — юношеские сборные.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sy-chev-kubok-sodruzhestva-by-l-shikarny-m-turnirom/
Дмитрий Сычев
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