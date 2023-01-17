Сычев хочет возобновить проведение Кубка Содружества

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал предсезонный турнир Кубок Содружества, в котором принимали участие клубы из СНГ и Балтии.

«Нашей стране нужно как можно больше манежей. Тогда будет больше вовлеченности в футбол. Я помню свои впечатления от Кубка содружества. Классный, шикарный турнир. На нем можно было и молодежь обкатать, и посмотреть перспективных игроков. И результат особо не довлел. Я играл на кубке Содружества в удовольствие», — цитирует Сычева «РБ Спорт».

Кубок Содружества проводился с 1993 года — до 2012-го в нем принимали участие клубы, с 2012-го до 2016-го — юношеские сборные.