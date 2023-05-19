Пискарев: «При Федуне ветеранам «Спартака» раз в год выплачивали по 100 тысяч рублей»

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Экс-нападающий московского «Спартака», в прошлом тренер юношеских сборных России Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, какие выплаты получает от РФС и своего бывшего клуба.
— От РФС вам пенсия полагается?
— 13 с половиной тысяч.
— А от «Спартака»?
— При Федуне ветеранам раз в год выплачивали по 100 тысяч.
— Всем?
— Кто провел за команду не менее ста матчей. А с этого года Симонян и Романцев у нового руководства «Спартака» пробили ветеранские стипендии.
— Хорошие?
— Нормальные. Сумму называть не хочу. Выплачивают раз в квартал.