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Сегодня, 09:45

Пискарев: «При Федуне ветеранам «Спартака» раз в год выплачивали по 100 тысяч рублей»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Александр Пискарев
Александр Пискарев.
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Экс-нападающий московского «Спартака», в прошлом тренер юношеских сборных России Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, какие выплаты получает от РФС и своего бывшего клуба.

— От РФС вам пенсия полагается?

— 13 с половиной тысяч.

— А от «Спартака»?

— При Федуне ветеранам раз в год выплачивали по 100 тысяч.

— Всем?

— Кто провел за команду не менее ста матчей. А с этого года Симонян и Романцев у нового руководства «Спартака» пробили ветеранские стипендии.

— Хорошие?

— Нормальные. Сумму называть не хочу. Выплачивают раз в квартал.

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РФС
ФК Спартак (Москва)
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