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Нимели — о единственном матче за «Спартак»: «Мне больше запомнился наш перелет и зона турбулентности, Джано плакал и молился»

Руслан Минаев
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Экс-нападающий «Спартака» Сильванус Нимели вспомнил свой единственный матч за основу красно-белых.

«Это была игра против «Рубина» в 2018 году. Тогда Массимо Каррера ушел, и команду тренировал испанец, забыл его имя (Рауль Рианчо, — Прим. «СЭ»). Я вышел на замену, мы сыграли вничью 1:1. Глушаков и Ещенко подбадривали меня, сказали, что все хорошо. Но мне больше запомнился наш перелет обратно в Москву: спустя 30 минут после взлета мы попали в зону турбулентности, а я это просто ненавижу!

Турбулентность была настолько жесткая, что меня просто трясло от страха. Мне было страшно, но еще страшнее было Джано, который сидел за мной, он просто начал молиться! В какой-то момент мне показалось, что он даже плакал. К счастью, вскоре это все закончилось, и мы нормально долетели», — цитирует Нимели Metaratings.ru.

24-летний либериец сейчас выступает в составе узбекистанского «Сурхана», за который провел 1 матч и забил 1 гол. 

 

Источник: Metaratings.ru
Сильванус Нимели
ФК Спартак (Москва)
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