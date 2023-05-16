Николич: «Я ищу новый вызов и снова жажду успеха»

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал о мотивации после тренерского застоя. Специалист остается без работы с октября 2021 года, когда был уволен с поста главного тренера «Локо».

«Когда я уходил из «Локомотива», я тренировал 23 года, из них 16 без перерыва, поэтому решил взять перерыв. Я вернулся домой в Белград, провел много времени со своей семьей, много путешествовал и, наконец, встретил много друзей, которых приобрел благодаря футболу. Я смотрел много матчей, ходил на матчи высшей лиги. Но теперь я перезаряжен, я вернулся на рынок после чемпионата мира в Катаре и ищу новый вызов, новую работу, я снова жажду успеха», — сказал Николич в интервью венгерским СМИ.

Ранее «СЭ» сообщал, что специалист возглавит бело-голубых по окончании сезона.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.