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15 мая, 09:56

Петржела считает, что Личка мог бы возглавить «Динамо»

Руслан Минаев
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Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о вероятности назначения главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».

«Я хотел бы, чтобы Личка пошел на повышение в тренерской карьере, он очень трудолюбивый тренер. Я уважаю его за то, что он сделал в российском футболе. Мог ли бы Личка работать в «Динамо» вместо Йокановича? Почему бы и нет? Он уже проявил свои тренерские качества. Если «Динамо» пригласит Марцела на должность главного тренера, то не ошибется», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Ранее, 14 мая, член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у команды будет новый тренер. 54-летний Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками в РПЛ.

По данным «СЭ», новым главным тренером «Динамо» будет Марко Николич.

Источник: Metaratings.ru
Властимил Петржела
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Славиша Йоканович
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