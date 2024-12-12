Экс-одноклубник Виллиана Роши назвал бразильца лучшим защитником РПЛ

Родриго Фрейтас, бывший одноклубник защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на вопрос «СЭ» об уровне игры бразильца.

— Я познакомился с Рошей в 2019 году. Он очень физически сильный игрок. Тогда Виллиан удивил меня не только своими физическими способностями, но и игрой на втором этаже. На самом деле, я считаю его одним из лучших игроков, с которыми я работал, в плане игры в воздухе.

Он был очень серьезен на тренировках. Виллиан много работал, был очень силен в верховых дуэлях, несмотря на то, что был очень тихим игроком. Он — пример профессионала и был очень силен психологически.

Я считаю, что Виллиан правильно поступил, попробовав поиграть за пределами Бразилии — чтобы утвердиться и только потом подумать о возвращении в свою страну. Сейчас он делает себе имя в российской лиге. Роша достиг очень высокого уровня. На мой взгляд, он лучший центральный защитник РПЛ. Если какой-нибудь бразильский клуб захочет подписать Виллиана, он будет готов. У меня нет никаких сомнений, — сказал Фрейтас «СЭ».

Роша и Фрейтас вместе играли в португальском «Портимоненсе» с 2019 по 2020 год.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне 29-летний защитник сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.