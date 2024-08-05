Бывший одноклубник защитника ЦСКА Роши Тавареш: «У него есть все, что тренер хочет видеть в игроке»

Бывший одноклубник защитника ЦСКА Виллиана Роши Пауло Тавареш в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем бразильца.

Роша и Тавареш вместе выступали за португальский «Кова де Пьедад» в 2017-2018 годах.

«Виллиан был игроком, который уже сделал себе имя во второй лиге Португалии. Он пришел в «Портимоненсе» и сразу же оказался одним из самых важных игроков в команде. Роша стал капитаном команды, что было нелегко. Виллиан сделал большой шаг. Он играет в одном из лучших клубов России, но я думаю, что ему есть чем помочь команде. Думаю, он может играть на еще более высоком уровне. У него есть все, что тренер хочет видеть в игроке», — сказал Тавареш «СЭ».

29-летний Роша выступает за ЦСКА с 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. Бразилец провел за московский клуб 72 матча, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Рошу в 6 миллионов евро.