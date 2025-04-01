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1 апреля, 15:30

Экс-партнер Роши назвал защитника ЦСКА фантастическим игроком

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Кова де Пьедад» Педру Алвеш в разговоре с «СЭ» поделился мнением о прогрессе экс-партнера по команде, защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Когда я впервые встретил Виллиана в Португалии, я был впечатлен, — сказал Алвеш «СЭ». —
Это был игрок с очень хорошим ростом для своей позиции. Он очень хорошо адаптировался к европейскому футболу, что позволило ему с самого начала выделиться в качестве важного игрока для команды. Уже тогда в Португалии, в «Кова да Пиедаде», он показал свои навыки игры на втором этаже, но не только это. Даже в ситуациях один в один он был силен, вовремя перехватывал мяч и уже тогда демонстрировал решительность и агрессивность в хорошем смысле, чтобы выигрывать каждый мяч».

Также Алвеш поделился мнением о переходе Роши в ЦСКА.

«Переход из второй лиги Португалии в «Портимоненсе» был логичным шагом. Я думаю, что переход в клуб с историей, а именно ЦСКА, также был логичным из-за качества и регулярности его выступлений. Он игрок с хорошим позиционным чутьем и отличным длинным пасом, но в чем он, как я понял, сильно вырос, так это в лидерстве в оборонительной линии. Он фантастический игрок», — добавил Алвеш.

ЦСКА набрал 41 очко и занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Виллиан Роша
ФК ЦСКА (Москва)
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