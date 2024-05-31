Бывший полузащитник ЦСКА Гбамен может вновь оказаться в клубе РПЛ

Футбольный агент Бернард Коллиньон, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена, рассказал о возможности возвращения футболиста в Россию.

«Гбамен стал свободным агентом. Ему понравилось проведенное время в Москве в прошлом, и сейчас есть возможность, что футболист окажется в клубе РПЛ», — сказал Коллиньон Sport24.

28-летний ивуариец в 2022 году провел за ЦСКА 13 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Впоследствии он выступал за «Эвертон», «Трабзонспор» и «Дюнкерк».