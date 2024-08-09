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Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, как отреагировал на то, что его не приняли на работу в академию питерского клуба.
«Поехал в «Зенит», мне сказали: «Игорь, иди туда». Я пошел. Правда, купил 10 бутылок вина и очнулся в туалете. Я не то что расстроился, что меня не взяли. Я расстроился их сознанию», — рассказал Денисов на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
40-летний Денисов минувшей зимой стал тренером академии московского «Торпедо».
Карьеру футболиста он завершил в 2019 году. Он играл за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».
Вместе с питерским клубом он стал обладателем 8 трофеев . С «Локомотивом» Денисов завоевал три трофея.