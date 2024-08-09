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Сегодня, 09:45

Денисов — об отказе в работе в академии «Зенита»: «Купил 10 бутылок вина и очнулся в туалете»

Виктория Кравченко
Игорь Денисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, как отреагировал на то, что его не приняли на работу в академию питерского клуба.

«Поехал в «Зенит», мне сказали: «Игорь, иди туда». Я пошел. Правда, купил 10 бутылок вина и очнулся в туалете. Я не то что расстроился, что меня не взяли. Я расстроился их сознанию», — рассказал Денисов на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

40-летний Денисов минувшей зимой стал тренером академии московского «Торпедо».

Карьеру футболиста он завершил в 2019 году. Он играл за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

Вместе с питерским клубом он стал обладателем 8 трофеев . С «Локомотивом» Денисов завоевал три трофея.

Игорь Денисов
ФК Зенит
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