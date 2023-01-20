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Сегодня, 21:41

Пименов — о второй части сезона РПЛ: «Надеюсь, «Динамо» сможет навязать борьбу лидерам за второе место»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Локомотива» Руслан Пименов рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона РПЛ.

«Во второй части сезона интересны несколько тем. Во-первых, останутся ли все легионеры в «Зените»? Если да, то у этой команды не будет конкурентов за чемпионство. Во-вторых, хочется узнать останется ли «Локомотив» в РПЛ. В-третьих, надеюсь, «Динамо» сможет навязать борьбу лидерам за второе место», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает второе место (36), «Ростов» идет третьим (35), «Динамо» — четвертым (29). Сезон РПЛ возобновится в начале марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-nadeyus-vo-vtoroj-chasti-sezona-dinamo-navyazhet-bor-bu-za-vtoroe-mesto/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг 0
Бавария 0
1-й тайм

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
0
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