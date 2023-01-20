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Экс-полузащитник «Локомотива» Руслан Пименов рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона РПЛ.
«Во второй части сезона интересны несколько тем. Во-первых, останутся ли все легионеры в «Зените»? Если да, то у этой команды не будет конкурентов за чемпионство. Во-вторых, хочется узнать останется ли «Локомотив» в РПЛ. В-третьих, надеюсь, «Динамо» сможет навязать борьбу лидерам за второе место», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.
По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает второе место (36), «Ростов» идет третьим (35), «Динамо» — четвертым (29). Сезон РПЛ возобновится в начале марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования