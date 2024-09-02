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Вера — о дисквалификации Андреева: «Он не думал о последствиях, но сказал, что хотел»

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Полузащитник «Химок» Лукас Вера прокомментировал дисквалификацию и увольнение бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

2 сентября стало известно, что Андреев покинул «Оренбург» по решению клуба. Он занимал эту должность с июля 2019 года. Ранее комитет по этике РФС наложил на функционера дисквалификацию сроком в 3 года (2 из них — условно).

«Мы все понимали, что у Андреева сильный характер. Наверное, он не думал о последствиях, но сказал, что хотел. Наверное, его высказывание кому-то мешало, мы не знаем.

Андреев — отличный и очень хороший человек, который сделал для меня все, в том числе чтобы я чувствовал себя комфортно в «Оренбурге» и мог вовсю работать. Надеюсь, этот год пройдет очень быстро и он скоро будет с «Оренбургом», даже если он сейчас не с командой», — цитирует Веру Sport24.

Вера выступал за «Оренбург» с 2022 по 2024 год, проведя 55 матчей в РПЛ, забив 3 гола и отдав 12 результативных передач.

Источник: Sport24
Дмитрий Андреев
Лукас Вера
ФК Оренбург
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