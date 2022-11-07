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Сегодня, 16:16

Гацкан — об отстранении Чистякова: «Все футболисты — люди, которые могут ошибаться»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал новость об отстранении защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, с которым ранее выступал за дончан.

— Я считаю, что это странное поведение руководства «Зенита» по отношению к Дмитрию Чистякову. У него не было игровой практики. Согласен, что профессионал должен быть до конца профессионалом и не привозить, но даже такие футболисты, как Джеррард и Лэмпард, ошибались. Руководство «Зенита» раздуло всю эту ситуацию. Все футболисты — люди, которые могут ошибаться. Мы же не роботы.

— Чистяков уйдет зимой в другой клуб после этой ситуации?

— Пройдет некоторое время, и руководители «Зенита» пересмотрят свое решение. Дмитрию не надо делать каких-то резких движений, — цититрует «РБ Спорт» Гацкана.

В матче против «Ахмата» защитник Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником. 6 ноября генеральный директор «Зенита» заявил, что клуб вывел игрока из основного состава команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gatskan-strannoe-povedenie-rukovodstva-zenita-po-otnosheniyu-k-chistyakovu/
Александр Гацкан
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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