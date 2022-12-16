Соломатин обратился к российским футболистам: «Помогайте! Гуманитарная миссия может быть безграничной»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» обратился к российским футболистам в связи с ситуацией в мире.

— Вы говорили вашим бывшим одноклубникам или другим игрокам о поездке? Есть ли среди них тот, кто готов помогать?

— Общался с одним человеком — он пока в раздумьях. Хочу через «СЭ» обратиться к футболистам. Парни, вы оглядываетесь на Запад, санкции, контракты и прочее. Говорят, что футбол вне политики, но это самая наглая ложь, которую сейчас слышу. Чемпионат мира чуть ли не ежедневно преподносит подобные скандалы. То на колени встают, то перед строителями каются, то решают вопросы, кому и с кем спать. Это же чисто политическая, даже не общественная повестка!

Так что, парни, если не начнете вникать в политику, она однажды займется вами. Жертвуйте, помогайте, если нет опыта, обращайтесь, гуманитарная миссия может быть безграничной.