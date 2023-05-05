Ловчев: «Судьи в РПЛ слабые. Им добавили ВАР, но они все равно не справляются со своей работой»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал судей РПЛ.

«Судьи в РПЛ слабые, что тут говорить. Им добавили ВАР, но они все равно не справляются со своей работой. К примеру, в Кубке России играли ЦСКА и «Урал». В одном эпизоде арбитр назначает пенальти. Проходит время — мы видим точно такой же эпизод, но там пенальти не назначается. Для меня это совершенно непонятно. А главное, непонятно, как с этим бороться», — цитирует специалиста RT.

Ловчев является бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом СССР 1969 года. В 1972 году он был признал лучшим футболистом СССР.