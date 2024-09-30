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Бывший помощник Федотова в ЦСКА: «Клуб находится под санкциями и ему невероятно тяжело на рынке»

Алина Савинова
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Олег Фоменко, ассистент бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, считает трансферный вопрос одной из причин неудачного выступления армейцев в прошлом сезоне.

«В руководстве сидят адекватные люди — они были в курсе всех проблем. Команде нужно было усиление. Мы прекрасно осознавали, что клуб находится под санкциями и ему невероятно тяжело на рынке. В руководстве делали все возможное, но в таких условиях трудно рассчитывать, что каждое трансферное окно будут приезжать подходящие футболисты. При всех этих вводных нам с Валентинычем было ясно: в случае отрицательного результата виноват будет главный тренер и его штаб», — цитирует Фоменко Sport24.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года по июнь 2024-го. После его отставки новым главным тренером московской команды стал Марко Николич.

Источник: Sport24
Владимир Федотов (тренер)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко

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