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Сегодня, 12:37

Мещеряков — об уходе Плутника: «Ждем возвращения прежнего «Локомотива»

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков поделился мнением об изменениях в руководстве клуба
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в комментарии «СЭ» высказался об изменениях в совете директоров клуба.

«Отношусь к данным изменениям как к данности. Учитывая результаты, руководство РЖД сделало изменения. А Юрия Дмитриевича я знаю уже больше двадцати лет. Человек — профессионал. Он сможет организовать работу совета директоров. Ждем возвращения прежнего «Локомотива», — сказал Мещеряков «СЭ».

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

ФК Локомотив (Москва)
Александр Плутник
Анатолий Мещеряков
Юрий Нагорных
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