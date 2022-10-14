Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков поделился мнением об изменениях в руководстве клуба

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в комментарии «СЭ» высказался об изменениях в совете директоров клуба.

«Отношусь к данным изменениям как к данности. Учитывая результаты, руководство РЖД сделало изменения. А Юрия Дмитриевича я знаю уже больше двадцати лет. Человек — профессионал. Он сможет организовать работу совета директоров. Ждем возвращения прежнего «Локомотива», — сказал Мещеряков «СЭ».

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.