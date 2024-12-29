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Сегодня, 10:56

Белоус об игре Дзюбы за «Акрон»: «Спартаковская школа дает о себе знать»

Руслан Минаев
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Мастерство есть мастерство. Хоть у Дзюбы уже нет тех функциональных возможностей, которые были у него несколько лет назад, но все равно дает знать о себе спартаковская школа. Он прекрасно мыслит на поле и играет на команду. Некоторые смотрят на «Акрон», чтобы посмотреть именно на Дзюбу», — цитирует Белоуса Legalbet.

Дзюба провел за «Акрон» 11 матчей, забил три гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: legalbet.ru
Артем Дзюба
ФК Акрон
Юрий Белоус
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