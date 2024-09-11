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Сегодня, 15:32

Экс-президент «Локомотива» Геркус получил тренерскую лицензию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории С.

«Можете меня поздравить, друзья! Я закончил обучение на тренерскую лицензию С-УЕФА в Академии РФС. Теперь я могу вставлять в разговор фразы типа: «я-то кое-что понимаю в тренерском ремесле» с многозначительным видом. Ну еще эта лицензия дает право тренировать детей», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Геркус был президентом «Локомотива» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2017/18 железнодорожники стали чемпионами России. С 2022 по 2023 год функционер занимал аналогичный пост в московском «Торпедо».

Также Геркус ранее работал заместителем генерального директора по экономике и финансам и заместителем по стратегическому развитию в «Зените».

Источник: https://t.me/gerkus_fm/858
Футбол
Илья Геркус

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