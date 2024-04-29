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Сегодня, 09:05

Геркус об Угальде: «Лидером «Спартака» не стал. РПЛ сильнее чемпионата Голландии»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интевью «СЭ» оценил игру форварда «Спартака» Манфреда Угальде в дерби с железнодорожниками (2:3) в 26-м туре РПЛ.

— Угальде пришелся ко двору «Спартака»?

— Он не теряется, но лидером не стал. Возможно, дело в адаптации. Наверное, привыкает к другому уровню давления. Все-таки РПЛ посильнее голландского чемпионата. Для него это вызов. Другая вязкость, по-другому встречают, больше позиционных атак. Угальде пока тут непросто приходится. Сможет ли он сделать шаг вперед? Все в первую очередь зависит от него.

Угальде в этом сезоне провел 11 матчей за «Спартак» и забил 1 гол.

«Зачем выпускать Дзюбу на 10 минут?! Слишкович — интересный тренер». Геркус о дерби «Спартак» — «Локо»

Манфред Угальде
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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