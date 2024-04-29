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Геркус о Пиняеве: «Не увидел его развития в этом сезоне. Год вперед, год на месте»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Сергея Пиняева в дерби со «Спартаком» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

— Как вам Пиняев? Активен, но КПД не слишком высокий?

— Мне кажется, что этот сезон он не может занести себе в актив. Не увидел его развития. Ну давайте будем считать, что это болезнь роста и что Сергей адаптируется к игре за статусный клуб в РПЛ вот таким образом. Вторая часть прошлого сезона была яркой, сейчас нет. Год вперед, год на месте. Следующий сезон, по идее, должен стать для него определяющим.

— А чего ему пока не хватает? Конкретики?

— Это тоже долгий разговор. Мне есть что сказать, но сейчас не будем... Да много чего на самом деле не хватает. Проще перечислить его сильные качества. Он очень быстрый, с обыгрышем. Пока, в общем, это все. Вот у Глушенкова все на месте, тут все хорошо. Это прямо звезда для РПЛ.

Пиняев в этом сезоне провел 34 матча, забил 3 гола и сделал 5 результативных пасов.

«Зачем выпускать Дзюбу на 10 минут?! Слишкович — интересный тренер». Геркус о дерби «Спартак» — «Локо»

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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