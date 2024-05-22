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Сегодня, 11:18

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал футболиста, который его разочаровал в сезоне-2023/24

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал лучшего и худшего игроков красно-зеленых в нынешнем сезоне.

«Безусловно, лучшим игроком «Локомотива» в этом сезоне можно назвать Глушенкова, он стал ведущим игроком. Я надеялся, что лучше будет выглядеть Сарвели, но, к сожалению, он меня разочаровал. Мне казалось, что Жемалетдинов тоже должен выглядеть получше. Временами он выходил на замену очень хорошо, а иногда блекло. В принципе если «Локомотив» сохранит состав, то команда укомплектована, за исключением центральной зоны защиты. Еще одного нападающего надо, так как на Дзюбу не стоит рассчитывать», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Сарвели провел 19 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал столько же результативных передач.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
Николай Наумов
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