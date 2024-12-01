Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:55

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал глубоким спадом игру команды в последних матчах

Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» оценил игру железнодорожников в последних трех матчах во всех турнирах.

«О кризисе говорить преждевременно, а вот то, что глубокий спад в игре есть — безусловно. Это невооруженным взглядом видно, у ведущих игроков и всей команды. К сожалению, тренерскому штабу пока не удалось скорректировать игру после поражения от «Спартака». Когда ты вот так проигрываешь, надо что-то менять в игре.

Ничего поменять не удалось, вышли также бесшабашно играть. Шашки наголо и получили три гола от «Химок», чего я и боялся. Думаю, что до конца этой части сезона «Локомотив» вряд ли выйдет из этого спада. Поэтому в матче с «Краснодаром» надо перестроить игру команды, попробовать отыграть плотнее в опорной зоне, может быть, в пять защитников сыграть... Что-то надо изменить, чтобы хотя бы не проиграть и зацепиться за третье место в этой части турнира», — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» (34 очка) после игры с «Химками» потерпел второе подряд поражение в РПЛ и остается третьим в турнирной таблице. Кроме того, железножорожники во второй раз за сезон уступили подмосковной команде в чемпионате России.

Александр Абустин

ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Читайте также
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Зенит» — «Крылья Советов»: видео голов матча 17-го тура РПЛ
«Зенит» проиграл «Крыльям Советов», Сергеев оформил дубль
«Зенит» проиграл «Крыльям Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Краснодар» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян, Кордоба, Бонгонда и Угальде выйдут на поле с первых минут матча
Дубль за 11 минут! Сергеев забил «Зениту» больше, чем во всех предыдущих матчах сезона
Сегодня
Вчера
Неделя