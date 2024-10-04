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Сегодня, 10:05

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал клубную академию лучшей в России

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу клубной академии и высказался об уровне футболистов, которых она выпускает.

«Школа «Локомотива», которую заложил еще Валерий Филатов, и по сей день работает отлично. Когда я пришел в «Локомотив», то с ним очень много консультировался, и мы говорили о молодежном футболе. Он заложил основу, а мы старались все это продолжать.

Школа «Локомотива», я уверен, не одна из лучших, а лучшая в России. По уровню подготовленности, по инфраструктуре — очень компактная школа, в которой все есть. Когда молодой человек попадает в нашу школу, даже при каких-то трудностях он не может не расти. Он обязательно растет в мастерстве, и это главное — неважно, где он потом играет, в «Локомотиве» или в другом клубе. Эта школа воспитывает хороших футболистов», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

«Локомотив» после 10 туров занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. В следующем туре «железнодорожники» дома примут «Крылья Советов». Матч состоится 6 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов

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