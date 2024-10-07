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Наумов — о назначении Слишковича в «Оренбург»: «Я не думаю, что он долго там проработает, это ошибка»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Это не очень хорошая история для «Оренбурга». Я не думаю, что он долго там проработает, это ошибка. Нужно было назначать российского специалиста, молодого, энергичного, который еще не «наелся футбола», он бы засучил рукава и начал впахивать. Состав у «Оренбурга» действительно неплохой. Уж не знаю, как их готовили к сезону, но видно, что команда не в форме. Назначили и назначили. Я не думаю, что у него есть опыт, чтобы руководить командой, все-таки раньше он помогал, а главным был совсем недолго. Решили так, значит, пусть так и будет, но мне кажется, что это ошибка», — сказал Наумов «СЭ».

7 октября «Оренбург» объявил о назначении 41-летнего Слишковича главным тренером команды, контракт рассчитан на два года. Боснийский специалист был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с апреля по май нынешнего года.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 11 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

(Даниил Нахлесткин)

РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
Николай Наумов

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