Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:20

Экс-президент «Локомотива» Наумов не считает спад в игре Пиняева критичным

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.

«Спад в игре Пиняева объективен, остановка в его прогрессе должна была случиться. С молодыми футболистами такое происходит очень часто. Сначала от них от всех крайне большие ожидания, а потом наступает спад. Это обычная история, но в ней нет ничего страшного.

Во-первых, соперники начинают относиться к нему с более пристальным вниманием. Во-вторых, он сам растет, и что-то меняется в его понимании футбола. Думаю, если он хорошо подготовится в зимний период, то мы увидим в оставшейся части чемпионата того Пиняева, которого все ждут. Для него еще ничего не потеряно. Он любит футбол и умеет в него играть. У него есть время, чтобы полностью раскрыть свой потенциал», — сказал Наумов Legalbet.

В нынешнем сезоне Пиняев провел 24 матча в составе «Локомотива», забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Контракт 20-летнего россиянина с железнодорожниками рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet
1
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Читайте также
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Турнир UFC Fight Night 250 состоится в Эр-Рияде 1 февраля
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя