Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:10

Наумов назвал преимущество «Локомотива» над «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча команды со «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Сегодня «Локомотив» очень недурно выглядит, но от «Спартака» можно ждать чего угодно. Так или иначе, это дерби, и я уверен, что голы мы увидим. Плюсом для «Локомотива» могут стать проблемы «Спартака» в обороне. Красно-белые сильно обескровлены из-за потерь важных защитников: Бабич цементировал оборону, да и Литвинов неплохо выглядел. Их отсутствие явно скажется и может стать преимуществом для «Локомотива», — сказал Наумов «СЭ».

После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» с 34 очками занимает третью строчку турнирной таблицы. В субботу, 23 ноября, железнодорожников ожидает встреча со «Спартаком». Матч начнется в 18.00 по мск.

Денис Сафронов

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
Все популярные статьи
И М О
1 Краснодар 15 32-7 37
2 Зенит 15 33-7 36
3 Локомотив 15 30-18 34
4 Динамо 15 31-17 30
5 Спартак 15 25-12 28
6 ЦСКА 15 24-10 27
7 Рубин 15 17-22 19
8 Ростов 15 20-26 17
9 Акрон 15 19-30 16
10 Пари НН 15 15-27 15
11 Динамо Мх 15 9-14 15
12 Кр. Советов 15 13-23 12
13 Химки 15 16-28 12
14 Факел 15 10-23 12
15 Ахмат 15 13-29 9
16 Оренбург 15 16-30 8
Подробная таблица
14-й
тур
15-й
тур
16-й
тур
17-й
тур
18-й
тур
19-й
тур
20-й
тур
21-й
тур
01.11 19:00
Динамо
Ростов
1
1
02.11 18:00
Зенит
Динамо Мх
2
1
02.11 18:00
Локомотив
Рубин
1
0
02.11 20:45
ЦСКА
Спартак
0
2
03.11 13:00
Акрон
Крылья Советов
2
0
03.11 15:15
Ахмат
Пари Нижний Новгород
0
2
03.11 17:30
Факел
Химки
1
1
03.11 19:45
Краснодар
Оренбург
4
0
09.11 14:00
Локомотив
Факел
2
1
09.11 16:30
Динамо Мх
Оренбург
2
1
09.11 19:00
Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
-
-
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
-
-
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
-
-
23.11 16:30
Химки
Краснодар
-
-
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
-
-
24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
-
-
24.11 16:30
Факел
Динамо
-
-
24.11 19:00
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
-
-
30.11 14:00
Акрон
Оренбург
-
-
30.11 16:30
ЦСКА
Рубин
-
-
30.11 19:00
Ростов
Пари Нижний Новгород
-
-
01.12 14:00
Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
Крылья Советов
-
-
01.12 19:00
Динамо Мх
Факел
-
-
01.12 19:30
Краснодар
Спартак
-
-
02.12 19:00
Ахмат
Динамо
-
-
07.12 14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
-
-
07.12 16:30
Зенит
Акрон
-
-
07.12 16:30
Ростов
Крылья Советов
-
-
07.12 19:00
Динамо Мх
Рубин
-
-
08.12 14:00
Динамо
Химки
-
-
08.12 16:30
Факел
ЦСКА
-
-
08.12 19:00
Ахмат
Оренбург
-
-
08.12 19:30
Краснодар
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Зенит
ЦСКА
-
-
28.02 00:00
Спартак
Оренбург
-
-
28.02 00:00
Ростов
Динамо
-
-
28.02 00:00
Краснодар
Крылья Советов
-
-
28.02 00:00
Ахмат
Рубин
-
-
28.02 00:00
Пари Нижний Новгород
Акрон
-
-
28.02 00:00
Динамо Мх
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Химки
Факел
-
-
07.03 00:00
Крылья Советов
Акрон
-
-
07.03 00:00
ЦСКА
Химки
-
-
07.03 00:00
Динамо
Динамо
-
-
07.03 00:00
Локомотив
Ахмат
-
-
07.03 00:00
Факел
Зенит
-
-
07.03 00:00
Рубин
Спартак
-
-
07.03 00:00
Пари Нижний Новгород
Краснодар
-
-
07.03 00:00
Оренбург
Ростов
-
-
14.03 00:00
Спартак
Зенит
-
-
14.03 00:00
Ростов
Краснодар
-
-
14.03 00:00
Локомотив
Динамо
-
-
14.03 00:00
Рубин
Пари Нижний Новгород
-
-
14.03 00:00
Оренбург
Факел
-
-
14.03 00:00
Динамо Мх
Крылья Советов
-
-
14.03 00:00
Акрон
ЦСКА
-
-
14.03 00:00
Химки
Ахмат
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
И Г

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 10

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 8

Манфред Угальде

Спартак

 		15 8
Статистика / Бомбардиры
И П

Маркус Вендел

Зенит

 		13 8

Бителло

Динамо

 		13 6

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 		13 6
Статистика / Ассистенты
И Г+П

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 16 (10+6)

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 11 (8+3)

Эсекиэль Барко

Спартак

 		14 10 (5+5)
Статистика / Гол+Пас

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Бывший шинный завод Bridgestone возобновил производство в Ульяновске
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Средства ПВО РФ сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow
Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Семак: «Оренбург» хорошо играет дома. «Зенит» ждет непростой матч»
Лусиано: «Возвращение Глушенкова — очень важный момент, он один из ключевых игроков»
Левников назначен на матч «Спартак» — «Локомотив»
Представитель Койты рассказал, когда игрок вернется в расположение ЦСКА
Маухуб готов сыграть против «Факела»
«Рубин» после инцидента со Смоловым объявил о розыгрыше часов на матче с «Акроном»
Сегодня
Вчера
Неделя