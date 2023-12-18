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Сегодня, 21:50

Экс-президент «Локомотива» Наумов не верит, что «Краснодар» станет чемпионом РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство в РПЛ, чем у «Краснодара».

«Главная проблема всех соперников «Зенита» в борьбе за чемпионство — отсутствие стабильной игры и опыта. В этих компонентах «Зениту» нет равных. Да, в этом сезоне и петербуржцы не так стабильны, как раньше, но все же по игре они выглядят увереннее остальных. Это очень важный аспект на длинной дистанции. Думаю, «Краснодар» вряд ли станет чемпионом в этом сезоне, у «Зенита» шансов больше», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Николай Наумов
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