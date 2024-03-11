Экс-президент «Локомотива»: «Галактионов прав. Дзюба — игрок ротации»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» оценил игру нападающих команды Артема Дзюбы и Тимура Сулейманова в матче с «Сочи» (2:2).

— Давайте о нападении «Локомотива». Сулейманов провел на поле 57 минут, Дзюба — почти 40. Можете сравнить их КПД?

— Про решение тренерского штаба по стартовому составу я уже сказал. Поддерживаю. Дзюба провалил дерби с «Динамо», показал, что не готов был к возобновлению сезона. Поэтому присел на лавку, уступив место на поле Сулейманову.

— И как вам Тимур?

— Сыграл неплохо. Правда, как мне кажется, он допускает одну тактическую ошибку.

— Какую?

— Слишком глубоко опускается для приема мяча. Ему надо быть чаще в штрафной, в створе ворот. А так — тратит много сил, и потом не хватает свежести при завершении атак. Но в целом сыграл нормально.

— А Дзюба?

— На сегодняшний день Артем — игрок ротации. В таком возрасте, если ты не проходишь всю зимнюю подготовку, тебе очень трудно набрать кондиции. Дзюба может выходить на замену. Полезен в раздевалке. Но сейчас он не игрок стартового состава, Это видно. Поддерживаю Галактионова. Просто Сулейманову нужно еще немного времени. Если прибавит в тактической грамотности, все у него получится.

— Дзюбе будут припоминать момент, не реализованный им на 80-й минуте?

— Неоднозначный эпизод. Можно осудить за то, что не забил. Но как грамотно он разобрался с защитником, оттеснил соперника. Как в лучшие годы! Просто не попал — бывает. Он же с лету пробивал, не по стоячему мячу.

В текущем сезоне Дзюба провел 22 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. У Сулейманова 8 голов и передача в 27 матчах сезона.