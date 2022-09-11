Наумов: «Постепенно немецкие гастарбайтеры превратили «Локомотив» в команду-середнячок»

Бывший президент «Локомотива» Николая Наумов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение железнодорожников от «Факела» в 9-м туре РПЛ (0:2).

«Внимательно смотрел матч. Казалось, что играют две команды-середняки РПЛ. Только одна играет дома и имеет желание выиграть, а у другой этого не было. Постепенно эти немецкие гастарбайтеры превратили «Локомотив» в команду-середнячок. Тренерский штаб делает все, чтобы команда проиграла. Керк — лучший, а его меняют. Камано проваливается, но он остается. Раконьяц даже в ФНЛ не играл бы. Все делается для того, чтобы «Локомотив» провалил сезон, и он его провалит. Нужно менять не только тренера и его тренерский штаб, но и спортивного директора, генерального директора. Вот зачем там сидит Леонченко? Он там получает зарплату и ни на что не влияет», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Локомотив» после 9-и туров РПЛ набрал 9 очков и занимает 11-е место. В следующем туре «Локомотив» проведет матч на выезде со «Спартаком» 18 сентября.