Наумов раскритиковал игру «Локомотива» против «Химок»: «Батраков потерялся совершенно, а Баринова разобрали на атомы»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от игры железнодорожников в матче 17-го тура РПЛ против «Химок» (1:3).

«С «Химками» нужно было сыграть чуть-чуть осторожнее. Начали игру вообще отвратительно: первые десять минут побежали, а высокий прессинг не получается. Не надо его использовать, если не получается.

Потому что такой вид прессинга — это вещь очень хорошая тогда, когда каждый игрок знает свой маневр, и он получается. Если ты его проваливаешь, то в твоей зоне сразу образуются огромные пустоты, куда врываются игроки соперника и делают с защитниками все, что хотят. Так и случилось. Более того, тут еще и Монтес провалил матч. Впервые увидел от него такую игру. Одно на другое наложилось — вот и результат», — сказал Наумов «СЭ».

Также Наумов высказался о ведущих игроках «Локомотива».

«Спад в игре лидеров, конечно повлиял. Батракова 3 или 4 раза за игру назвали — и ни одного серьезного действия. Вообще, когда Батракова в опорную зону уводят, то он там теряется совершенно. Он не может там проявить своих лучших качеств. Получается, что в обороне не играет и в атаке не получается. Потерялся совершенно. Это ложная десятка, надо его под нападающим ставить, это его место. Баринова просто разобрали на атомы. Того и не видно было, он не знал, что делать», — добавил Наумов.

«Локомотив» (34 очка) потерпел второе подряд поражение в РПЛ и находится на 3-м месте в турнирной таблице. Кроме того, железнодорожники во второй раз за сезон уступили подмосковной команде в чемпионате России.

Александр Абустин