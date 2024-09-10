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Сегодня, 19:47

Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что у нынешнего состава команды неплохие перспективы

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы текущего состава команды на ближайшие сезоны.

«Состав неплохой, команду нужно еще слепить, она молодая. Очень много еще огрехов в игре «Локомотива», но перспективы у этой команды есть. В этом году вряд ли можно на что-то серьезное рассчитывать, а вот в следующем, если сохранится состав, можно говорить о каких-то призовых местах», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Железнодорожники после семи туров занимают третье местов турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

Источник: Vprognoze.ru

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