Наумов: «Дзюба не пожмет руку Семаку и Галактионову? А они ему?»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что московский клуб поступил правильно, не продлив контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

Ранее футболист в интервью СМИ раскритиковал руководство железнодорожников и главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Мы же все видели матчи «Локо» прошлого сезона. С Дзюбой в составе команда Галактионова играла вдесятером! Артему давали шансы в начале сезона, выпускали, но он ими не воспользовался. Дзюба абсолютно не подготовился к тому чемпионату, был тяжеловат. И обижаться может только на себя! Я понимаю клуб, который не продлил с ним контракт. А как по-другому, если игрок уже не играет?

Неправильно говорить какие-то негативные вещи про тренера уже тогда, когда ты покинул команду. Это не делает чести Дзюбе. Да, он обижен. Но не нужно публично так говорить о Галактионове. Михал Михалыч вообще-то дает результат. Его уважают ребята, в команде хорошая атмосфера. Дзюба заявил, что не пожмет руку не только Галактионову, но и Семаку? А они ему? Он этим вопросом не задавался? Тем более его руки не совсем чистые, скажем так. Шаловливые (смеется). Зато Дзюба любит Слуцкого, о нем всегда хорошо говорит. Ну что поделать. Дзюба есть Дзюба, его уже не переделать. Он частенько веселит публику своими высказываниями», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру»

Дзюба выступал за «Локомотив» с 2023 по 2024 год.