Наумов: «Если Пьянич искренне извинился, почему бы его не простить»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал извинения полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича за слова об отказе играть против сборной России.
«Если Пьянич сказал это искренне, почему бы его не простить? — сказал Наумов. — Далеко не все знают, какая обстановка у нас в стране. В Европе вообще говорят черти что о нас, поэтому у Пьянича был страх ехать в Россию. Сейчас он увидел страну, все осознал. Здорово, что он обращается к ФИФА, они должны нас вернуть. Чем чаще наши футболисты будут обращаться к ФИФА и УЕФА, тем лучше. Это большой плюс для России», — цитирует Наумова «РБ Спорт».
Ранее полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» принес извинения за слова об отказе играть против сборной России.
В сентябре 2022 года в интервью DAZN Пьянич рассказал об отказе сборной Боснии и Герцеговины играть против России в товарищеском матче после аналогичных решений других национальных команд. Футболист заявил следующее: «С Россией нет смысла играть. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».