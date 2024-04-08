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Сегодня, 17:57

Смородская о матче «Динамо» — «Спартак»: «Ужасная игра. Называется — «бей-беги»

Руслан Минаев
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о матче «Динамо» — «Спартак» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Ужасная игра. Даже два паса не проходят — тут же мяч оказывается у соперника. Бесконечные фолы. Игра называется: «Бей-беги», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» с 43 баллами. «Спартак» с 35 очками — на шестой строчке.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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