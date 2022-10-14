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Смородская — о назначении Нагорных в «Локомотив»: «Выбор неожиданный, но он справится»

Смородская отреагировала на назначение Нагорных в «Локомотив»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров клуба. Ранее этот пост покинул Александр Плутник.

«Выбор Нагорных на данный пост достаточно неожиданный, но я его знаю — он справится. Во всяком случае это человек действия. Какой должен быть первый шаг? Сначала надо назначить тренера, а потом привести в чувства все клубные структуры, найти спортивного директора. Но хуже быть уже не могло, они дошли до дна и снизу простучали. Не знаю, почему оставили Леонченко», — сказала Смородская «СЭ».

13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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