Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров клуба. Ранее этот пост покинул Александр Плутник.

«Выбор Нагорных на данный пост достаточно неожиданный, но я его знаю — он справится. Во всяком случае это человек действия. Какой должен быть первый шаг? Сначала надо назначить тренера, а потом привести в чувства все клубные структуры, найти спортивного директора. Но хуже быть уже не могло, они дошли до дна и снизу простучали. Не знаю, почему оставили Леонченко», — сказала Смородская «СЭ».

13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.