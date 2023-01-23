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Сегодня, 17:34

Смородская: «Мне жаль, что Баринов не перешел в «Бешикташ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на сорвавшийся переход полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Мне жаль, что так получилось и что Баринов не перешел в «Бешикташ». Я не знаю деталей переговоров, поэтому не могу ничего комментировать. Но мне действительно жаль Баринова. Очень хотелось увидеть его в европейском клубе», — сказала Смородская «РБ Спорт».

Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах в составе железнодорожников, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-zhal-barinova-ochen-hotelos-uvidet-ego-v-evropejskom-klube/
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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