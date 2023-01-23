Смородская: «Мне жаль, что Баринов не перешел в «Бешикташ»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на сорвавшийся переход полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Мне жаль, что так получилось и что Баринов не перешел в «Бешикташ». Я не знаю деталей переговоров, поэтому не могу ничего комментировать. Но мне действительно жаль Баринова. Очень хотелось увидеть его в европейском клубе», — сказала Смородская «РБ Спорт».

Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах в составе железнодорожников, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.