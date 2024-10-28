Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:39

Наумов считает, что Батраков должен был быть удален в матче с «Зенитом»: «Карасев просто пожалел»

Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» эпизод с нарушением правил со стороны полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче с «Зенитом» (1:1).

На 59-й минуте игрок получил желтую карточку за неспортивное поведение. На 72-й минуте он в ходе борьбы за мяч в подкате попал в ногу игроку петербуржцев Густаво Мантуану. Арбитр назначил штрафной удар, решив не давать второе предупреждение.

«Что касается Батракова, то он избежал красной карточки в этом матче, его Карасев просто пожалел. Я думаю, он просто не захотел ломать игру, что делает ему честь. Он прекрасно понимал, что ведется жесткая борьба, а если бы он удалил Батракова, то игра сломалась бы. Хотя, если быть откровенным, Алексей заслуживал удаления», — сказал Наумов «СЭ».

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 30 очками, «Локомотив» идет на третьей строчке с 28 очками.

Денис Сафронов

ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Николай Наумов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Материалы сюжета РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Спортивный директор «Факела» Котов: «Хотели победить ЦСКА, но удаление сыграло свою роль»
Батраков прошел медицинский тест без болевых ощущений. Решение об МРТ будет принято позднее
КДК не будет рассматривать фразу Соболева о москвичах
Орлов о Батракове: «Способный. Только не сравнивайте его с Аршавиным. Андрей был игроком европейского уровня»
Батраков пройдет МРТ в понедельник. У россиянина нет болевых ощущений после стыка с Мантуаном
Сегодня
Вчера
Неделя