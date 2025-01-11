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Сегодня, 19:45

Экс-президент «Локомотива» считает, что Одемвингие способен тренировать в России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» отреагировал на желание экс-игрока команды Питера Одемвингие возглавить сборную России.

«Много общались с ним. Знаю, что Питер любит Россию. Не удивлюсь, если он вернется и где-то будет работать. Он великолепно владеет русским языком. Если он приедет работать, может принести пользу российскому футболу. Не знаю, доверят ли ему сборную. Но поработать он в России может», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее 43-летний нигериец российского происхождения в интервью BBC заявил, что мечтает поработать с национальными сборными как тренер.

Одемвингие родился в Ташкенте, а детство провел в России, где тренировался в академиях «КАМАЗА» и ЦСКА. Карьеру он начал на родине отца в Нигерии, но в 2007-2010 годах играл за московский «Локомотив». Также нападающий известен по выступлениям за «Лилль» и «Вест Бромвич».

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Питер Одемвингие
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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