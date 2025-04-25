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Сегодня, 11:10

Смородская: «Желаю «Зениту» победы в чемпионате, у них динамичный и современный футбол»

Александр Абустин
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Лично я ставлю на «Зенит». «Спартак» проигрывает Махачкале, о чем тут говорить? «Краснодар» серьезной игры не показывает, когда выходит на сильного соперника. Остались еще ЦСКА и «Динамо». У ЦСКА, вроде, игра хорошая и тренер отличный, но им не хватает глубины состава. Я желаю «Зениту» победы, потому что они показывают интересную игру. У них футбол динамичный, современный и очень активный», — сказала Смородская «СЭ».

Первое место в чемпионате России после 25 туров занимает «Краснодар» с 55 очками. На второй строчке находится «Зенит» (53), на третьей — «Спартак» (50). ЦСКА (48) идет на четвертом месте, «Динамо» — пятое (46).

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Ольга Смородская
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