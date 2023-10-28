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Сегодня, 12:42

Экс-президент ОКР Жуков не видит ничего страшного в привлечении иностранных арбитров в РПЛ

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на привлечение арбитров из Саудовской Аравии в РПЛ.

«Иностранные судьи — нормальная практика. Конечно, нужно улучшать качество нашего судейства, но ничего страшного в иностранцах нет. Может это наоборот поможет нашим», — сказал Жуков «СЭ».

24 октября председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что в ближайшее время на матчах РПЛ смогут работать судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии и Катара.

Футбол
РПЛ
Александр Жуков
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