Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

26 декабря, 23:40

Экс-президент ОКР Жуков считает Промеса настоящим спартаковцем

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков назвал Квинси Промеса настоящим спартаковцем.

Ранее голландец в социальных сетях опубликовал эмблему клуба и подписал: «Однажды спартаковец — спартаковец навсегда».

«Промес — настоящий спартаковец, так и есть. Жалко, что он ушел из команды. Думаю, он вряд ли вернется, но для клуба он знаковая фигура. Могу только пожелать ему удачи в его непростых делах», — сказал Жуков «ВсеПроСпорт».

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год.

Источник: ВсеПроСпорт
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Читайте также
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае после крушения танкеров
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД с 1 января
Для чего Трампу нужен контроль над Гренландией. Разбор
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Материалы сюжета Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Квинси Промес опубликовал пост, посвященный «Спартаку»
«Родина Медиа» ведет переговоры об участии Промеса в Суперкубке МФЛ
Абаскаль сходил на футбол с Промесом, а потом посетил игру команды голландца в ОАЭ
Гендиректор дубайского «Юнайтед»: «Обязательно сделаем все, чтобы сыграть со «Спартаком»
Гендиректор «Юнайтед»: «Сейчас момент, когда нужно проявлять характер. Промес все делает правильно, терпит»
В дубайском «Юнайтед» оценили выступления Промеса за клуб
Сегодня
Вчера
Неделя