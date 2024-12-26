Экс-президент ОКР Жуков считает Промеса настоящим спартаковцем

Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков назвал Квинси Промеса настоящим спартаковцем.

Ранее голландец в социальных сетях опубликовал эмблему клуба и подписал: «Однажды спартаковец — спартаковец навсегда».

«Промес — настоящий спартаковец, так и есть. Жалко, что он ушел из команды. Думаю, он вряд ли вернется, но для клуба он знаковая фигура. Могу только пожелать ему удачи в его непростых делах», — сказал Жуков «ВсеПроСпорт».

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год.