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14 марта, 14:10

Экс-президент ОКР Жуков считает, что Промес подвел «Спартак»: «Несерьезное поведение для ведущего игрока»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом. 

— Квинси Промес был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Ваше мнение по этой истории?

— Странное поведение футболиста, конечно. Мягко говоря, легкомысленное. Конечно, он подвел команду. Оставался в Дубае, когда был под следствием? Понятно, это несерьезное поведение для ведущего игрока команды. Зная, что он и так находится под следствием...

 
Квинси Промес. Промеса снова задержали в ОАЭ, Нидерланды будут добиваться экстрадиции. Онлайн

13 марта стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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