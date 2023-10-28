Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:36

Экс-президент ОКР Жуков: «Еще вопрос, что было хуже — поле в Воронеже или игра «Спартака»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Факелом» в 13-м туре РПЛ (0:2).

— Стоит ли играть в такую погоду?

— Тут один вопрос, что было хуже — поле или игра «Спартака»? Вам как кажется? Мне кажется, что примерно одинаково. Просто плохо «Спартак играл. И конечно, на таком поле вообще трудно хорошо играть. Там выиграет тот, кто больше хочет, — цитирует Жукова Metaratings.ru.

— Насколько, на ваш взгляд, сказалось отсутствие Промеса в матче?

— Да ни на сколько.

— Такое поле больше «Факелу» помогло?

— Наверно. Мне кажется, они с большей отдачей играли. Больше стремились победить, поэтому и выиграли.

«Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. «Факел» с 15 очками располагается на 11-м месте. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива», а воронежская команда встретится с «Ахматом».

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-zhukov-eshyo-vopros-chto-bylo-khuzhe-pole-v-voronezhe-ili-igra-spartaka-299769/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Александр Жуков
Обсудить
Читайте также
Соловьев: «Если есть возможность договариваться с УЕФА, надо по этому пути идти. Нет — ищем другие форматы»
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
В России запланировали освободить медработников от немедицинских функций
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Купянском
МИД Израиля заявил об отзыве своих диппредставителей из Турции после слов Эрдогана
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Форвард «Зенита» Кассьерра: «Ахмат» очень высоко прессинговал нас и вышел вперед, но мы смогли перевернуть игру»
Ромащенко назвал ошибки «Ахмата», которые стоили команде победы в матче с «Зенитом»
Ромащенко — о матче с «Зенитом»: «Результат для «Ахмата» отрицательный, но это не значит, что нужно вешать голову»
ЦСКА — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча
Семак: «Зенит» подсел, с точки зрения эмоций и состава мы стали слабее по сравнению с прошлым годом»
Семак: «Судейство в матче с «Ахматом» было очень достойным, вопросов нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деограсия: «Первый тайм сыграли не очень хорошо, это моя вина»

Семак: «Победа над «Ахматом» тяжелая, трудовая, но заслуженная»