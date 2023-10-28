Экс-президент ОКР Жуков: «Еще вопрос, что было хуже — поле в Воронеже или игра «Спартака»

Экс-президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Факелом» в 13-м туре РПЛ (0:2).

— Стоит ли играть в такую погоду?

— Тут один вопрос, что было хуже — поле или игра «Спартака»? Вам как кажется? Мне кажется, что примерно одинаково. Просто плохо «Спартак играл. И конечно, на таком поле вообще трудно хорошо играть. Там выиграет тот, кто больше хочет, — цитирует Жукова Metaratings.ru.

— Насколько, на ваш взгляд, сказалось отсутствие Промеса в матче?

— Да ни на сколько.

— Такое поле больше «Факелу» помогло?

— Наверно. Мне кажется, они с большей отдачей играли. Больше стремились победить, поэтому и выиграли.

«Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. «Факел» с 15 очками располагается на 11-м месте. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива», а воронежская команда встретится с «Ахматом».