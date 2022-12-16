Севастьянов: «Сейчас мы находимся у огорода, который распахал Мутко»

Бывший президент Псковской федерации футбола Александр Севастьянов высказался о работе, которую проделал экс-президент РФС Виталий Мутко.

«Мне кажется, активно футбол у нас развивался под руководством Виталия Мутко. И сейчас мы у огорода, который распахал и подготовил Виталий Леонтьевич со своей командой. Из нынешних проектов РФС мне симпатична Юношеская футбольная лига, этот проект надо было делать и расширять. Что, в общем, и происходит. Думаю, нельзя говорить о стагнации в развитии нашего футбола, есть шаги вперед», — приводит слова Севастьянова «РБ Спорт».

Виталий Мутко был президентом РФС с 2005 по 2009 год и с 2015 по 2018 год.