Леонид Федун: «Огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

«Огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры. Поскольку с той и с другой стороны быстрая агрессивная игра, но достаточно много ошибок в защите. Особенно у «Спартака». Основная проблема в том, что играл полуосновной состав, когда вышли Зобнин и Промес появилась совершенно другая игра. Игру делают звезды. Без них очень тяжело чего-то добиться. Как не было бы желательно для молодых ребят. Уровень Промеса и Зобнина гораздо выше», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.