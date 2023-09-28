RT: Федун выставил на продажу квартиру в центре Москвы

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун собирается продать квартиру в центре Москвы. О том, что предприниматель выставил жилье на продажу сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, жилплощадь в историческом доходном доме Баскакова оценивается в 150 миллионов рублей.

Помимо этого, Федун собирается продать яхту Sparta за 99 миллионов евро.

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года после 18 лет в руководстве клуба.

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