Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:55

Денис Маслов: «Торпедо» не вылетит!"

Экс-президент «Торпедо» Маслов оценил результаты клуба в текущем розыгрыше чемпионата России
Дмитрий Барулев

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал «СЭ» выступление клуба в текущем сезоне.

— Можно ли сейчас похвалить команду за выступление?

— Мы вышли в РПЛ и вы ждете, чтобы мы всех выигрывали сразу. Вспомните календарь. С кем мы начинали? «Сочи», «Динамо». Конечно, нам было тяжело. Сейчас будет где-то полегче, команда наберет ход. Я говорил, что мы наберем свои очки. Где-то незапланированно потеряли. Но кто ждал победу над ЦСКА? А она пришла. Все наладится! Все будет неплохо!

— Как вы оцениваете шансы клуба на то, чтобы остаться в РПЛ?

— Оцениваю так, как и оценивал. «Торпедо» не вылетит!

— Какие ожидания от матча?

— Хотелось бы посмотреть футбол. Видел несколько матчей «НН». Михаил Михайлович строит замечательную команду. Они классно выходят из обороны. У них получается игра впереди, есть длинный и короткий пас. Интересная мысль. Видел несколько последних игр «Торпедо». У них тоже что-то начинает складываться. Сегодня не играет лучший игрок команды Эркинов. Будет тяжело, но хотелось бы увидеть футбол!

«Торпедо» занимает 16-е место с 5 очками в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Денис Маслов
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
ВАР лишил Миранчука гола, Головин внес вклад в пятую подряд победу «Монако»
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Абаскаль: «После пропущенного гола «Спартак» показал характер и уверенность в своих силах»
Абаскаль объяснил, почему не стал менять Соболева в конце матча с «Крыльями Советов»
Зарема Салихова — о результатах «Спартака»: «Мы оставили отличный багаж»
Ризван Уциев не сыграет в ближайших матчах из-за травмы плеча
Игнатов о победе «Спартака» над «Крыльями Советов»: «Игра понравилась, ребята — молодцы!»
Соболев сымитировал будто головой разбивает экран ВАР, празднуя гол в ворота «Крыльев Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Шапич поделился ожиданиями от матча между «Торпедо» и «Нижним Новгородом»

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ