Денис Маслов: «Торпедо» не вылетит!"

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал «СЭ» выступление клуба в текущем сезоне.

— Можно ли сейчас похвалить команду за выступление?

— Мы вышли в РПЛ и вы ждете, чтобы мы всех выигрывали сразу. Вспомните календарь. С кем мы начинали? «Сочи», «Динамо». Конечно, нам было тяжело. Сейчас будет где-то полегче, команда наберет ход. Я говорил, что мы наберем свои очки. Где-то незапланированно потеряли. Но кто ждал победу над ЦСКА? А она пришла. Все наладится! Все будет неплохо!

— Как вы оцениваете шансы клуба на то, чтобы остаться в РПЛ?

— Оцениваю так, как и оценивал. «Торпедо» не вылетит!

— Какие ожидания от матча?

— Хотелось бы посмотреть футбол. Видел несколько матчей «НН». Михаил Михайлович строит замечательную команду. Они классно выходят из обороны. У них получается игра впереди, есть длинный и короткий пас. Интересная мысль. Видел несколько последних игр «Торпедо». У них тоже что-то начинает складываться. Сегодня не играет лучший игрок команды Эркинов. Будет тяжело, но хотелось бы увидеть футбол!

«Торпедо» занимает 16-е место с 5 очками в турнирной таблице РПЛ.