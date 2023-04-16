Маслов: «Внушает оптимизм, что играют люди, которые знают, что такое «Торпедо» и как за него надо бороться»

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в интервью «СЭ» оценил назначение нового главного тренера — испанца Жозепа Клотета.

«Мне понравилось, что Клотет слушает Николая Николаевича Савичева, потому что сам он такой состав ставить не может — не знает футболистов. Обратите внимание, что в составе процентов 80 игроков, которых набрали летом Максим Ляпин с Александром Бородюком. Это единственный состав, который способен сегодня играть в «Торпедо». Мне кажется, это подсказал Савичев. В этот состав добавлены точечные усиления — Кухарчук, Стефанович и пара более-менее приличных иностранцев. Но не тех, что привезли всем скопом летом в последний момент! Внушает оптимизм, что играют люди, которые знают, что такое «Торпедо» и как за него надо бороться», — сказал Маслов «СЭ».

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 23 тура.