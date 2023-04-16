Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

Маслов: «Внушает оптимизм, что играют люди, которые знают, что такое «Торпедо» и как за него надо бороться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в интервью «СЭ» оценил назначение нового главного тренера — испанца Жозепа Клотета.

«Мне понравилось, что Клотет слушает Николая Николаевича Савичева, потому что сам он такой состав ставить не может — не знает футболистов. Обратите внимание, что в составе процентов 80 игроков, которых набрали летом Максим Ляпин с Александром Бородюком. Это единственный состав, который способен сегодня играть в «Торпедо». Мне кажется, это подсказал Савичев. В этот состав добавлены точечные усиления — Кухарчук, Стефанович и пара более-менее приличных иностранцев. Но не тех, что привезли всем скопом летом в последний момент! Внушает оптимизм, что играют люди, которые знают, что такое «Торпедо» и как за него надо бороться», — сказал Маслов «СЭ».

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 23 тура.

Главный тренер &laquo;Торпедо&raquo; Пеп Клотет. «У меня большие вопросы к испанскому тренеру». Горячий монолог бывшего президента «Торпедо»

ФК Торпедо (Москва)
Денис Маслов
Жозеп Клотет
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» победил «Торпедо» в матче с тремя пенальти и двумя удалениями
Медведева обвиняют в нечестной игре. Есть ли для этого основания?
В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима
Силы быстрого реагирования заявили о захвате военных частей в Дарфуре
В Киево-Печерской лавре началось пасхальное богослужение
Минимум два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Киеве
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
«Оренбург» — «Локомотив»: Глушенков оформил дубль, доведя счет до разгромного
«Оренбург» — «Локомотив»: Тикнизян удвоил преимущество гостей
«Оренбург» — «Локомотив»: Глушенков открыл счет в матче
Стрепетов считает, что судьба Хохлова в «Сочи» будет решаться по окончании сезона
Защитник «Сочи» Дркушич: «Мы играли лучше «Краснодара», но пропустили глупый первый гол из-за ошибки»
Деменко: «Бальде воспользовался предоставленным шансом, он может закрепиться в основе «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеев: «Главными козырями ЦСКА являются командный дух и индивидуальные качества ведущих игроков»

Червиченко: «Когда стала понятна недостижимость чемпионства, игроки «Спартака» бросили выкладываться до конца»